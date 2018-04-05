Снимки племен Химба и Бушмены от Эрика Лафорга

Химба — кочевой народ, ведущий свое происхождение от племени гереро, говорящего на диалекте отжихимба. Люди занимаются охотой, собирательством и скотоводством. Подобного в современной Африке почти не найти: совершенно первобытный образ жизни остался для этих людей естественным, вовсе не показным. В отличие от восточно-африканских масаи, которые уже десятилетия живут поборами с туристов и стремглав бегут переодеваться в «традиционные» одежды, едва завидев на горизонте пыль из-под колес экскурсионного автобуса, химба и гереро такие на самом деле. Они ведут полуоседлое-полукочевое родоплеменное существование в почти безжизненной пустынной зоне, в условиях жесточайшего дефицита воды. И вовсе не потому, что им «не удалось выбиться в люди», а из-за желания сохранить свою культуру и самобытность. Французский фотограф Эрик Лафорг погружает нас в мир намибийских племен, живущих рядом с рекой Кунене.