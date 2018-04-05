Старые снимки, которые показывают какой была Япония в прошлом.

В 1881 году, после многих лет работы с европейским фотографом Феликсом Беато и бароном Раймундом фон Штильфридом в качестве ретушера и ассистента, японский фотограф Кусакабэ Кимбэй наконец-то открыл собственное дело в Йокогаме. Кимбэй позиционировал себя как самого успешного японского фотографа своего поколения. И действительно, бизнес развивался: в скором времени открылся еще один филиал студии в Йокогаме, а также в Токио. Завершил карьеру фотографа Кусакабэ в 1912–1913 годах. Благодаря многим годам его работы мы можем увидеть, какой была Япония 100 лет назад.