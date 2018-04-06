Страны иногда меняют название, чтобы улучшить имидж или стереть плохие события и воспоминания.

Многие города, страны, регионы и провинции по всему миру подверглись изменению названия по разным причинам. Название часто меняют по политическим или национальным соображениям, например, когда исчезают следы колоний или когда хотят выразить силу идеологии правительства. Государство могут изменить название исключительно, чтобы почтить память, особенно в знак уважения к влиятельному человеку или важному событию в истории страны. Страна также может поменять название, чтобы улучшить свой имидж или стереть неблагоприятные события и воспоминания из истории. Здесь представлены десять стран, которые успешно сменили своё название.