Молодой фотограф из Литвы Витаутас Янкульскас показал, как люди живут в Джакарте – крупнейшем городе Индонезии, который является столицей страны. Колорит быта местных жителей и ужасные условия просто поражают.

Молодой фотограф из Литвы Витаутас Янкульскас показал, как люди живут в Джакарте – крупнейшем городе Индонезии, который является столицей страны. Колорит быта местных жителей и ужасные условия просто поражают. Независимый 27-летний фотограф, который работает над личными проектами, поражает невероятными снимками из разных частей мира. Новой остановкой Витаутаса Янкульскаса стала Джакарта.