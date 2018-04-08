Наподобие черных гетто в США в ЮАР существуют белые гетто, в которых проживают около 42 000 бедных белых граждан страны.

Наподобие черных гетто в США в ЮАР существуют белые гетто, в которых проживают около 42 000 бедных белых граждан страны. После падения системы апартеида, положение многих белых ухудшилось, одни стали уезжать из страны, другие пытались свести концы с концами на родине. Далее предлагаем взглянуть на одно из типичных белых гетто, перед вами палаточный городок Munsieville, расположенный к западу от Йоханнесбурга, где проживают около 300 человек.