Бедный район Ферентарь на окраине Бухареста, населенный преимущественно цыганами, обычно не показывают туристам.

Бедный район Ферентарь на окраине Бухареста, населенный преимущественно цыганами, обычно не показывают туристам. Гостей города попросту не водят сюда, да и сами местные жители стараются обходить стороной это место. Район с небольшими пятиэтажными домами буквально утопает в мусоре, к тому он наводнен наркоманами и наркоторговцами, а также погряз в проституции. Далее предлагаем отправиться на виртуальную экскурсию по этому жуткому району.