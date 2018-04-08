Снимки захватывающей дух румынской природы и архитектурных сооружений.

Снимки захватывающей дух румынской природы и архитектурных сооружений. Румыния — настоящая жемчужина, заполненная первозданными лесами и эпическими горами, а ее величественные замки напоминают о богатой средневековой истории. Где-то здесь, согласно легендам, жил сам таинственный граф Дракула. Это — одна из самых загадочных и живописных стран Европы, где всё, от мощеных улочек до таинственных лесов, пропитано духом Средневековья. Молчаливая красота туманных Карпатских гор, густые зеленые рощи, тугие волны Черного моря, старинные замки и буйные краски природы — всё это вы найдете в данной подборке фотографий, пропитанных любовью к местным красотам.