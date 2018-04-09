Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)

Одни из самых известных «дикарей» современности — сентинельцы. Они живут на Северном Сентинельском острове Бенгальского залива и формально являются частью современной Индии.

Впрочем, сами сентинельцы вряд ли подозревают о существовании этой страны или каких-либо других. Они сопротивляются любым попыткам контакта с внешним миром.

Представители этого народа до сих пор не научились добывать огонь. Зато они изобрели замысловатую процедуру хранения тлеющих полешек и горящих углей в глиняных сосудах.

Наверное, никто не сможет ответить на вопрос, сколько сейчас существует сентинельцев. По оценкам, их популяция может достигать 500 человек при усредненном числе в 250 жителей.