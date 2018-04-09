https://telegraf.com.ua/files/2018/04/20130210151737-150x90.jpg Путешествия https://telegraf.com.ua/puteshestviya/4000921-otvergnut-tsivilizatsiyu-kak-zhivet-pervobyitnoe-plemya-xxi-veka-video.html
Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
07:27 Сегодня Телеграф
Фото: Naked Science
Новости путешествия: Даже в наш высокотехнологичный век встречаются люди, уклад которых мало чем отличается от быта кроманьонцев, которые жили десятки тысяч лет назад.
Одни из самых известных «дикарей» современности — сентинельцы. Они живут на Северном Сентинельском острове Бенгальского залива и формально являются частью современной Индии.
Реальное племя, которое живет по законам джунглей (Фото)
Впрочем, сами сентинельцы вряд ли подозревают о существовании этой страны или каких-либо других. Они сопротивляются любым попыткам контакта с внешним миром.
Представители этого народа до сих пор не научились добывать огонь. Зато они изобрели замысловатую процедуру хранения тлеющих полешек и горящих углей в глиняных сосудах.
Монахи Шаолиня продемонстрировали новую чудо-технику (Видео)
Наверное, никто не сможет ответить на вопрос, сколько сейчас существует сентинельцев. По оценкам, их популяция может достигать 500 человек при усредненном числе в 250 жителей.
Telegraf.com.ua