Фотограф Хасан Курбанбаев из Узбекистана сделал честные портреты молодых людей, которые представляют новое поколение его страны.

Люди рождаются в разных климатических зонах и с неравным доступом к путешествиям и образованию. Но в эпоху глобализации у всех них есть много общего: это не только "домашние" татуировки, чокеры и футболки с "Нирваной", но и мечты, надежды и желание быть услышанными. Фотограф Хасан Курбанбаев из Узбекистана сделал честные портреты молодых людей, которые представляют новое поколение его страны.