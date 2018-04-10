Черногорию можно смело назвать планетой Земля в миниатюре — настолько эта маленькая страна на юге Балканского полуострова разнообразна по красоте своей природы.

Черногорию можно смело назвать планетой Земля в миниатюре — настолько эта маленькая страна на юге Балканского полуострова разнообразна по красоте своей природы. Здесь есть все: заснеженные вершины гор, лазурное Адриатическое море, горные озера, шумные водопады, нетронутые леса, каньоны быстрых рек. Эта страна для тех, кто устал от суеты и шума больших городов, здесь никто никуда не торопится — дремлют в тени гор прибрежные городки, коты на причалах лениво развалились в ожидании свежего улова, рыбацкие лодки покачиваются на прозрачных волнах Адриатики. Мы уверены, что в Черногории обретаешь особое состояние спокойствия, наводишь порядок в своей голове, оставляя только самые добрые мысли, от которых на душе легко и радостно, потому что невозможно грустить в крае, полном такой сказочной красоты.