Работы молодого фотографа Марии Сахай - фотографии улиц Джайпура из окна такси.

Работы молодого фотографа Марии Сахай - фотографии улиц Джайпура из окна такси. "Я потратила 2 дня на фотографирование улиц Джайпура и вот результат. Это была последняя поездка: рейсы были доступными, и я уже прошла через 7 кругов ада, чтобы получить визу в Индию в начале этого года (это отдельная история). Однажды вечером в пятницу, получив электронное уведомление от авиакомпании, мы с мужем сели на самолет в Джайпур, Раджастан. Никаких планов, никаких оговорок, никаких предварительных исследований. В Джайпуре мы наняли водителя такси на выходные. Мы сказали ему: "Отвезите нас в обычный район, где вы едите, молитесь и живете». Большинство фотографий, приведенных ниже, сделаны с пассажирского места этого такси".