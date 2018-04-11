Удивительные снимки весеннего Крыма от фотографа Сергея Анашкевича.

Удивительные снимки весеннего Крыма от фотографа Сергея Анашкевича. Весна - один из наиболее интересных и впечатляющих периодов в году. Когда вы начинаете подъем, то совершенно не знаете, что ожидает вас наверху. Может быть такая же жара, как и у подножия, а может быть промозглый ветер и ночные заморозки. Может быть серый ландшафт и тяжелые серые тучи над головой, а может невероятной красоты рассвет. Но самое красивое весной в горах — это дикие цветы. За ними-то и поднимаешься на все сотни метров и проходишь километры по кряжам и склонам. А затем эмоции. Вот он — первый за сегодня бутон сон-травы. Ты падаешь на колени и делаешь первый снимок. Поднимаешь глаза, а их вокруг десятки и сотни. Справа желтеют бутоны адонисов, в балке, среди кустарников, ты замечаешь островки примулы... Весна в горах...