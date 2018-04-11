Фестиваль розового мха каждый год проходит неподалеку от Фудзи.

Фестиваль розового мха каждый год проходит неподалеку от Фудзи. Надо сказать, что туристы едут за японскими природными красотами в строго определенное время — в апреле (цветение сакуры) или в октябре (красный клен и прочие осенние краски). Пик вышеупомянутого фестиваля приходился на конец мая. Цветочный фестиваль Сиба-дзакура проходит у подножья Фудзи с середины апреля по начало июня. На огромной поляне посажено несколько разновидностей флокса шиловидного. Это невысокое, стелющееся растение с заостренными листьями и цветками белого, розового, пурпурного или лилового оттенка.