Ностальгическая подборка снимков старого Парижа от фотографа Эжена Атже.

Ностальгическая подборка снимков старого Парижа от фотографа Эжена Атже. Эжен Атже (Jean Eugene Auguste Atget) родился в 1857 году в Либурне. В детстве осиротел и воспитывался дедом по материнской линии в Бордо. Получив среднее образование, ушёл в торговый флот, а в 1878 году переехал в Париж, где со второй попытки поступил на актерские курсы. Пятнадцать лет без особых успехов продлилась актёрская деятельность Атже, примкнувшего к труппе передвижного театра. Из-за болезни голосовых связок ему пришлось покинуть актёрство и заняться живописью. В конце 1880-х годов среди его интересов оказалась и фотография.