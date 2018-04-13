В глубине лесов Непала есть маленькое кочевое племя рауте, которое все еще охотится на диких животных и занимается собирательством.

Охотники и собиратели, как пишут в исторических книгах, — это первобытные люди, которые жили десятки тысяч лет назад, до того, как придумали сельское хозяйство и разведение домашнего скота. Это тяжелая жизнь, от которой большинство племен отказались еще на заре развития цивилизаций. Но в глубине лесов Непала есть маленькое кочевое племя рауте, которое все еще охотится на диких животных и занимается собирательством. Эти удивительные снимки, сделанные фотографом Эндрю Ньюи в провинции Сурхет на востоке Непала, показывают, какой может быть жизнь в очень примитивных условиях. Все члены племени вне зависимости от возраста делают посильный вклад в жизнь общего поселения. Сейчас их уже меньше 150 человек, и это племя действительно может скоро исчезнуть.