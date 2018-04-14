6 важных советов для путешествия в Барселону

Об интересных и важных советах, которые помогут вам сэкономить время и деньги, путешествуя Испанией, рассказала тревел-блогер Елена Бутенко.

1. Позаботьтесь о билетах на транспорт

Если вы собираетесь много ходить пешком, то позаботьтесь о покупке проездных. Для поездок на электричке покупайте BONOTREN (проездной на 10 поездок). Он обойдется вам в 35 евро. Если покупать билет на отдельную поездку, то он обойдется вам около 4,5 евро. Но помните, что цена BONOTREN зависит от того места, где вы живете – так как Барселона делится на зоны. И именно удаленность зон влияет на цену билета. В электричках нет кондукторов: перед посадкой вы должны прокомпостировать документ в специальных автоматах на станции, а затем – при выходе из станции (там стоят специальные турникеты, как в метро, через которые без билета вы не выйдете). Но если вас вдруг в электричке поймают без билета, то выпишут штраф в размере 200 евро.

Для поездок на метро покупайте T10 (тоже проездной на 10 поездок). Цена – 9,95 евро. Но перед покупкой подумайте: если вы любите много гулять, лучше покупайте одноразовые билеты (цена – 2,15 евро). Т10 можно использовать на нескольких видах транспорта, при этом поездка будет тарифицироваться, как одна в случае, если общее время в пути на нескольких видах транспорта составит не более 1 часа 15 минут. Например, можно проехаться в метро, потом пересесть на автобус – это вам зачтется как одна поездка. Но следует помнить, что нельзя снова зайти в метро после того, как вы из него вышли – это будет считаться, как отдельная поездка.

2. Автобусно-экскурсионные туры

Для туристов, которые не любят много ходить пешком, но хотят увидеть все достопримечательности Барселоны, идеальный вариант – автобусно-экскурсионные туры компаний City Tour и Bus Turistic. По цене они примерно одинаковы и охватывают все главные достопримечательности Барселоны. Вы просто покупаете билет на целый день и ездите на автобусе, выходя на остановках, которые вам нравятся. Автобусы ходят по графику, поэтому исследовав интересный объект, вы можете сесть на следующий.

3. Шопинг

На шопинг в Барселоне нужно выделять как минимум день. И дело здесь не в количестве магазинов (хотя их, безусловно, очень много), а в их территории (чего стоит только одна Zara) и очередях в примерочной, которые могут занять вам больше часа времени. Стоит отметить, что цены вас приятно удивят. Например, платье из новой коллекции в Zara в пересчете на гривны в Барселоне стоит на 500 грн дешевле, чем в Киеве. В большинстве магазинов действует tax free – если сумма покупки более 90 евро, в аэропорту вам вернут 10%. Что касается времени работы магазинов, то большинство из них неуклонно придерживаются сиесты, праздников и официальных выходных. Поэтому, если у вас, например, на Барселону выделено всего лишь несколько дней, заранее узнайте время работы магазинов.

4. Что стоит купить домой

Что везти домой: здесь все зависит от вкусовых предпочтений: сангрия, ликер Crema catalana, шампанское CAVA, испанские продукты (хамон, колбасу, оливки, шоколад). Цены на эти продукты в пересчете на гривны – абсолютно такие же, как в украинских супермаркетах. Если же вы попадете на акции (в Carrefour они постоянно) – то получится даже дешевле, чем в Украине.

5. Советы для пляжа

На пляже очень коварное солнце. Даже когда ясно и облака. Поэтому не забудьте намазать свое тело кремом, чтобы не получить солнечные ожоги. Как спасение, можете купить крем местного производства с SPF 50 – средство действительно помогает защититься от солнца. Пляжи все муниципальные, но за лежак и зонтик надо платить. И также не удивляйтесь, если встретите возле себя женщин, которые загорают топлес по пояс – в этой стране это вполне обыденное явление.

6. Расходы в гостинице

В испанских гостиницах сейфы обычно всегда платные. Но за это стоит платить, потому что уровень краж в Барселоне – очень высокий. Поэтому не стоит идти гулять с паспортом и всеми деньгами. На рецепции вы сможете заплатить около 30 евро (из них 10 возвращаются) и пользоваться сейфом в течение 7 дней.

Также в отеле вас попросят заплатить налоговой сбор – цена его будет разной, в зависимости от отеля. Что касается других гостиничных расходов, то вы по желанию можете оставить чаевые горничной, однако это вряд ли повлияет на качество уборки. Расходы на еду и напитки зависят от типа питания, которое вы выбрали.