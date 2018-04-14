Потрясающие парки, которые удивляют своей необычной природой.

Один из самых лучших способов наблюдать живых существ в их естественной среде обитания, не пытаясь манипулировать ими или контролировать их деятельность, является создание национальных парков. Все большее число правительств разных стран начинают работать в сфере охраны природы, гарантируя, что на территории этих заповедных зон вмешательство человека останется минимальным. Существование природоохранных зон остановит или хотя бы замедлит темп исчезновения многих вымирающих видов. В мире существует свыше 16 000 охраняемых заповедных территорий, суммарная площадь которых составляет 19 300 000 квадратных километров (больше, чем площадь Африки). Мы предлагаем вашему вниманию десятку крупнейших и красивейших национальных парков мира.