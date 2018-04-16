Красивые места природы, о которых мало знает человечество.

Многие из вас наверняка слышали про американскую Долину Смерти, в которой «ползают» камни, или про ирландскую «дорогу гигантов», или про удивительные туманные скалы Китая, которые вдохновили режиссера Джеймса Кэмерона перенести это удивительное творение природы в виде парящих гор в фильме «Аватар». Но существуют чудеса природы, о которых говорят и пишут куда меньше. Хотя они тоже чрезвычайно удивительны и многие из них даже до конца не изучены.