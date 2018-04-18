Фотографии, которые могли бы изменить ваши представления о планете, на которой мы живем.

Пока Илон Маск и его последователи планируют колонизировать Марс, наша родная планета нас удивляет и радует. Неземные фотографии Земли без фотошопа или фильтров напоминают нам о некоторых сценах из фантастических фильмов или открытых дверей в параллельные вселенные, демонстрирующие мир вокруг нас с совершенно другой, завораживающей и увлекательной стороны. На этом снимке, например, запечатлены песчаные туфы, сформированные ветром и временем в Калифорнии.