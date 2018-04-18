Жаркая подборка снимков далекой Микронезии, которая манит своими пляжами и пальмами.

Жаркая подборка снимков далекой Микронезии, которая манит своими пляжами и пальмами. Роберт Майкл Пул (Robert Michael Poole) — талантливый фотограф-самоучка, педагог и путешественник, в настоящее время проживает на северо-западе Англии. Роберт любит путешествия и приключения, он побывал в более чем 128 странах по всему миру. Недавно Роберт посетил Микронезию и поделился захватывающими фотографиями Маршалловых островов. Его работы были показаны в Wall Street Journal, Newsweek, Associated Press, Interview Magazine, Japan Times и MTV.