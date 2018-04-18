Невероятная красота китайских селянок.

Вот мы привыкли к тому, что деревенских девушек всерьез нигде не воспринимают: и речь выдает, и одеваются не очень, и в целом выглядят малопрезентабельно, что заставляет обходить их стороной. Уверяем тебя, это все чушь и предрассудки. Хотя бы потому, что деревенские (мальчики тоже, кстати!) чаще всего намного сильнее мотивированы. Городские многому могут у них научиться. Но ладно бы одна мотивация, в провинции иногда вырастают такие девушки, что челюсть отвисает глубоко и надолго. Не думай, что так бывает только у нас. Вот, взгляни-ка на китайских селянок!