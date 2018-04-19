Представляем вашему вниманию впадину Данакиль - место, в котором жарче, чем в преисподней.

Представляем вашему вниманию впадину Данакиль - место, в котором жарче, чем в преисподней. Впадина Данакиль находится в северной части Афарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи, являясь частью одноимённой пустыни. Это самое жаркое место на Земле и одно из самых низких мест на планете. Вулканы, гейзеры, кислотные бассейны, огромные соляные поля и красочные минеральные озера — всё это в сегодняшнем путешествии.