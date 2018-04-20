Супруги Самуэль и Верджиния супруги, которые вместе путешествуют по миру и ведут свой собственный блог, в котором они публикуют уникальные фото.

Супруги Самуэль и Верджиния супруги, которые вместе путешествуют по миру и ведут свой собственный блог, в котором они публикуют уникальные фото. На этот раз пара побывала на небольшом острове Муреа, где они в основном фотографировали женщин, чтобы показать ту редкую красоту и культуру, которую они сохранили сквозь года. Фотопроект получился очень захватывающим, так как удивительно видеть, что в современном мире, до сих пор сохранились традиции и культурные ценности.