Красивые творения природы, от которых перехватывает дух.

Архитекторы и художники всегда находили вдохновение в окружающем мире, ведь природу вполне можно рассматривать как главного творца. Вот только работает этот мастер неторопливо, в запасе у него целая вечность. Столетиями создает уникальные пещеры, тратит тысячи лет на формирование гор, за миллионы сдвигает целые континенты — вот цена невероятных чудес природы. Конечно, увидеть шедевральные творения по всему миру не выйдет, но вот в этих местах, своеобразных музеях нашей планеты, побывать должен каждый.