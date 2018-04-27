Потрясающий отель Периволас (Perivolas) в городе Ойя на острове Санторини в Греции воплощает представление о роскоши и непринужденной атмосфере.

Потрясающий отель Периволас (Perivolas) в городе Ойя на острове Санторини в Греции воплощает представление о роскоши и непринужденной атмосфере. Расположенный на скале, на вершине кольдеры, он предлагает живописный панорамный вид на простирающееся вокруг Эгейское море. Это место предназначено для интимного отдыха. Здесь вы можете укрыться от всего мира. Сохранить Традиционные белые номера и стены амфитеатром из вулканических пород сочетают в себе просторный вид с роскошью и абсолютным спокойствием. Этот отель находится всего в нескольких минутах ходьбы от Ойя, самого красивого поселения на самом романтическом и драматическом острове Греции – Санторини.