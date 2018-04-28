Сейчас многие позабыли, что тролль - это гигантское чудище из старых сказок, живущее под мостом.

Сейчас многие позабыли, что тролль - это гигантское чудище из старых сказок, живущее под мостом. Теперь при слове тролль, люди вспоминают интернет-засранца, питающегося негативом. Язык тролля или Trolltunga - это удивительная скала в Норвегии, с которой открывается фантастический вид на норвежский фьорд. Свое название эта скала получила из за своей причудливой формы, напоминающей язык гигантского тролля из народных сказок. Гора находится на высоте 1100 метров на уровнем моря и 700 над озером Ringedalsvatnet. С этой горы открывается такой вид, что просто дух захватывает. Дорога до "Языка тролля" и обратно займет около 8-10 часов путешествия пешком.