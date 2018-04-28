23-летний фотограф Джонни Джу (Jonny Joo), является поклонником этого фильма и очень любит фотографировать безлюдные места.

Многие наслышаны о истории маленького вымышленного городка под названием "Сайлент Хилл" наполненный призраками и страшными чудовищами, который был сначала видеоигрой, а впоследствии по сюжету игры был снят фильм. 23-летний фотограф Джонни Джу (Jonny Joo), является поклонником этого фильма и очень любит фотографировать безлюдные места, которые напоминают ему сцены этого страшного города. Джонни Джу очень любит снимать заброшенные центры, станции, башни и другие безлюдные места, потому что они напоминают ему город ужасов "Silent Hill". Он выпустил альбом со 116 фотографиями под названием "Empty Spaces" (Пустое пространство).