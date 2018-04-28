Намибия – страна, которая известна своими удивительными природными достопримечательностями, алмазной промышленностью и яркими культурными традициями.

Намибия – страна, которая известна своими удивительными природными достопримечательностями, алмазной промышленностью и яркими культурными традициями. Намибия долгое время оставалась германской колонией и обрела независимость только в 1990 году. Здесь можно увидеть воочию практически всех африканских животных, а ещё величественные водопады и потрясающий каньон Каньон Фиш-Ривер.