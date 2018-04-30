Еще в 1997 году фотограф Бет Ярнелл Эдвардс начала интересный фотопроект в своем районе в Сан-Карлос (Калифорния).

Еще в 1997 году фотограф Бет Ярнелл Эдвардс начала интересный фотопроект в своем районе в Сан-Карлос (Калифорния). Она решила задокументировать повседневную жизнь семей в американском пригороде. Проект родился как ответ на ее собственное недовольство жизнью на периферии, поэтому она приступила к исследованию того, чем же та привлекает стольких людей. "Я чувствовала себя одинокой и запертой в ловушку, но я поняла, что люди вокруг меня очень любят находиться здесь", — рассказывает фотограф. Поскольку она была знакома с героями своей съемки, то смогла действительно взглянуть на их домашнюю жизнь, повседневные привычки и обычаи, надежды, мечты и страхи, сделав искренние фотографии о настоящем. Эдвардс беседовала с людьми, чтобы создать полную картину жизни, которая так часто упускается из виду под "фильтром" спокойного и удовлетворенного пригорода. 20 лет спустя, после многих перемен в собственной жизни, она вернулась в свой старый район, чтобы снова зайти в гости к героям фотосерии и возродить старый проект. Удивительно видеть, как люди изменились физически, особенно дети, которые стали взрослыми. Но больше всего Бет поразило то, насколько стабильна жизнь некоторых пригородных семей, многие аспекты которой так и остались неизменными. "Эти люди благословлены. Они живут совсем не так, как в крупных городах".