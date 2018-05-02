Будоражащие фото, показывающие, как много людей живет в Китае.

Во время прогулки вы любите подумать о своем и побыть в одиночестве? На выходных отправляетесь в те места, где редко бывают туристы? Или, что еще хуже, вы интроверт? Теперь представьте, что у вас вообще нет практически никакого личного пространства! Потому что численность населения вашей страны уже давно больше одного миллиарда человек. Ну, как вам, от такой мысли плохо не стало? А в Китае люди живут именно так... Так что если Вам покажется, что в час пик в метро вас скоро задушат, просто подумайте о Китае и вспомните, что Вы когда-то из метро выйдете, а им в таком "метро" всю жизнь жить...