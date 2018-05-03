15 самых опасных туристических мест, отправляться в которые не стоит даже отъявленным экстремалам.

Никто не любит экстрим больше, чем путешественники, ведь именно за получением изрядной доли адреналина они взбираются на высокие горы и опускаются на дно морей и океанов. Стандартные путешествия ничего этого не включают, там можно довольствоваться лишь вкусной экзотической едой и экскурсиями по местным достопримечательностям, но в мире существуют такие опасные места, в которых, совершив одно неловкое движение, турист может запросто распрощаться с жизнью.