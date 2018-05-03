В Индии много вещей, которые впечатляют – от природных богатств и до культурного наследия.

В Индии много вещей, которые впечатляют – от природных богатств и до культурного наследия. О священной реке Ганг знают, пожалуй, все. Но есть в стране махараджей и ещё одна интересная природная достопримечательность – река Джамна. Здесь волшебные рассветы и закаты, птичий гомон и удивительная красота в любое время года. Есть только одна проблема – из-за деятельности человека река подверглась страшным загрязнениям и может исчезнуть. Индийский фотограф Джай Тхакур сделал живописные фотографии Джамны, чтобы привлечь к её проблемам внимание людей по всему миру.