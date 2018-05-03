Как люди проводят жизнь в США.

Подборка фотографий повседневной жизни в США. Ранее мы виртуально наблюдали за жизнью людей в бедных странах, пора посетить и сытую Америку. Площадь США составляет 9,5 млн км² (4-е место в мире), население — 325 млн человек (2015, оценка; 3-е место в мире). США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в их подчинении также находится ряд островных территорий. Столица — город Вашингтон. Жителей США называют американцами, а к самим США применяется общее название Америка. Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, также имеют морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим океаном — с востока и Северным Ледовитым океаном — с севера. Эти снимки сделаны разными фотографами в разных штатах, большинство — в апреле-мае 2017 года.