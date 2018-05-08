Численность населения Китая приближалась к одному миллиарду человек, когда правительство ввело политику "одна семья - один ребенок".

Численность населения Китая приближалась к одному миллиарду человек, когда правительство ввело политику «одна семья — один ребенок». Это было в конце 1970-х годов. К осени 2015 года Китай решил отказаться от этой политики из-за непредвиденных последствий, в том числе сдвига в сторону мужчин в процентном соотношении и непропорционально большого количества пожилых людей. Разрешив семьям иметь по двое детей, Китай рассчитывает восстановить баланс своей демографии. Сейчас в Китае живет 1,3 миллиарда человек, и только время покажет, насколько отмена ограничения на количество детей в семье повлияет на показатели. Эти фотографии демонстрируют, насколько много людей в Китае, и заставляют содрогнуться от мысли о практически полном отсутствии личного пространства. Интровертам пришлось бы тяжело в таких условиях.