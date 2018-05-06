Фотоподборка, которая познакомит вас с самыми красивыми сооружениями Италии.

Фотоподборка, которая познакомит вас с самыми красивыми сооружениями Италии. Приветливая и солнечная Италия переполнена очаровательными городами, изящными палаццо, величественными храмами и археологическими древностями. Но ее невозможно представить без кастелло – замков, охранников земель, долгие столетия бывших не только жилищем знати и их слуг, местом укрытия от врагов для окрестных крестьян, но и показателем статусности и силы местного властелина.