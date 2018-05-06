Хиджры — древнейшая религиозная группа кастрированных мужчин, которые одеваются и ведут себя как женщины и поклоняются богине Бахучара Мата.

Хиджра по сути являются бесполыми людьми. В большинстве своём хиджры — мужчины или же гермафродиты, но есть среди них и женщины. В основном члены этого сословия говорят о себе в женском роде и одеваются как женщины. 15 апреля верховным судом Индии было принято решение признать трансгендерных людей официальным "третьим полом" и обеспечить им равноправие и признание обществом. Хиджры — древнейшая религиозная группа кастрированных мужчин, которые одеваются и ведут себя как женщины и поклоняются богине Бахучара Мата.