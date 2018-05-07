В мире все равно есть невероятные вещи, которые заставляют восторженно ахнуть!

Технологический прогресс не стоит на месте и многие ноу-хау в основном воспринимаются спокойно. Но в мире все равно есть невероятные вещи, которые заставляют восторженно ахнуть! Так, в самом центре Германии, в Бранденбурге, находятся тропические острова. Да-да, прекрасная лагуна с прозрачной водой и белоснежным песком, на берегу которой растут пальмы и щебечут экзотические птицы! Но самое удивительное, что это чудо разместили в необычном месте.