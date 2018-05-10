Удивительные аэропорты современности, которые удивят любого туриста.

Прямо в эту секунду в воздухе находится порядка 4000 самолетов. Через несколько часов или минут их готовы принять 40 000 аэропортов. Данные специально для любителей статистики: большая часть воздушных гаваней находится в США (более 14 900), Бразилии (4100) и Мексике (более 1800). Самый загруженный аэропорт мира — международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, который находится в Атланте, США. Он обслуживает 90 млн человек в год, в то время как самый загруженный аэропорт России — московский Домодедово — принимает практически в три раза меньше: 33,4 млн (в день отсюда в среднем вылетает около 700 самолетов и приземляется примерно столько же, что дает годовую цифру в 511 000 рейсов).