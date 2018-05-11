Бедные люди, которые остались без дома.

Если бы бездомные со всего мира собрались вместе и образовали государство, у этой страны были бы шансы войти в десятку по численности населения на планете: по данным ООН, на 2005 год в мире насчитывалось не меньше 100 миллионов людей без жилья. Чаще всего люди оказываются на улице в крупных городах (но есть и обратный фактор: крупные города притягивают тех, кто уже ведёт уличный образ жизни). В Японии бездомных называют словом хомуресу, это калька с английского слова homeless — бездомный.