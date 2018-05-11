Удивительно красивая подборка снимков с самыми красочными озерами на планете Земля.

Удивительно красивая подборка снимков с самыми красочными озерами на планете Земля. Планета Земля создала массу невероятных мест, которые просто поражают своей красотой. Однако разноцветные озера, непременно смогут удивить даже самого бывалого путешественника. Некоторые из таких озер имеют постоянную необычную окраску из-за содержащихся в них минералов и химических веществ, другие окрашиваются в непривычные цвета лишь на время — из-за воздействия микроорганизмов или водорослей. Объединяет их одно — все они выглядят как фантазия сюрреалиста.