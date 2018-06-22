Хочется иногда сбежать из суетливого города укромное место из шикарным видом, а может и вовсе туда переехать.

Хочется иногда сбежать из суетливого города укромное место из шикарным видом, а может и вовсе туда переехать. Все больше людей зарабатывает деньги в интернете. Это значит, что им уже можно не жить в грязных, шумных, холодных и чрезмерно дорогих мегаполисах. Если ваша работа заключается в том, чтобы целый день сидеть за компьютером, то вам, скорее всего, уже необязательно жить и работать там, где вы добились определенных успехов. Идеальные для жизни места обычно находятся там, где их совсем не ищут. Вот десять райских мест на земле, которые идеально подходят для того, чтобы начать новую жизнь. Жизнь, в которой вы будете работать в интернете, а отдыхать — в невероятно красивой и уютной обстановке.