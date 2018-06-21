Перед Вами редкие фотографии пейзажей с этой удивительной страны.
Отдыхая в Иране можно увидеть горный массив Альборц, Каспийское море, Персидский Залив, две пустыни. Перед Вами редкие фотографии пейзажей с этой удивительной страны.
Отдыхая в Иране можно увидеть горный массив Альборц, Каспийское море, Персидский Залив, две пустыни. Перед Вами редкие фотографии пейзажей с этой удивительной страны.
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