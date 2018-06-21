Перед Вами редкие фотографии пейзажей с этой удивительной страны.

Отдыхая в Иране можно увидеть горный массив Альборц, Каспийское море, Персидский Залив, две пустыни. Перед Вами редкие фотографии пейзажей с этой удивительной страны.