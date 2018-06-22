Неотразимый Вьетнам в объективе фотографа Орсолии Каранц.

Фотограф из Будапешта Орсолия Каранц (Orsolya Karancz) 10 лет назад переехала в Лондон, там она и дальше реализовывала себя как профессиональный фотограф. Орсолия постоянно путешествует, ее серии посвящены разным странам и культурам мира. Одним из любимых мест для съемки самого фотографа стал Вьетнам. «У Вьетнама есть особое место в моем сердце. Когда я там побывала, моя жизнь изменилась во многих отношениях. Я путешествовала по северу от Вьетнама и задокументировала захватывающий дух, местные характеры и жизнь этнических групп в горах», — рассказывает Орсолия о своей серии фотографий.