Греческие братья Зангаки активно фотографировали древние достопримечательности Египта и его жителей с 1870-х по 1890-е годы.

Греческие братья Зангаки активно фотографировали древние достопримечательности Египта и его жителей с 1870-х по 1890-е годы. Наибольшим спросом их снимки пользовались у охваченных египтоманией европейских туристов. О братьях Зангаки (Adelphoi Zangaki) почти не сохранилось информации, известны лишь их инициалы (C. и G. Zangaki). Они много снимали в местах, где сбереглись древнеегипетские развалины, а также в оживлённом Каире и Порт-Саиде. Ещё известно, что они сотрудничали с французским фотографом и издателем Ипполитом Арну.