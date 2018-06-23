Титулованный уличный фотограф Шин Ногучи родился в 1976 году, живёт в Камакуре и Токио.

Свежие, причудливые, цветные уличные фотографии из проекта Шина Ногучи «Здесь кое-что», снятые с философией поиска необычных моментов в повседневной жизни. О своих работах он говорит: «Я пытаюсь визуализировать слова Марка Твена: Правда необычнее вымысла...». Титулованный уличный фотограф Шин Ногучи родился в 1976 году, живёт в Камакуре и Токио. Свою уличную съёмку описывает как попытку запечатлеть необычайные моменты волнения, красоты и гуманизма в потоке повседневной жизни. Придерживается сдержанного, поэтического и загадочного подхода, чувствителен к тонкостям и сложностям японской культуры, снимает без постановок и позёрства, от бедра, без видоискателя.