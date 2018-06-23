Сегодня мы совершим фото-путешествие по Италии – стране захватывающих дух пейзажей и восхитительной кухни, архитектуры Римской империи, жарких пляжей и снежных

Сегодня мы совершим фото-путешествие по Италии – стране захватывающих дух пейзажей и восхитительной кухни, архитектуры Римской империи, жарких пляжей и снежных вершин. Италия – средиземноморское государство в Южной Европе с длинной береговой линией, которое оказало огромное влияние на западную культуру и кухню. На территории столицы страны, Рима, находится государство Ватикан, а также всемирно известные музеи и древние руины. Другие крупные города Италии – Флоренция, где можно увидеть шедевры эпохи Возрождения, например статую Давида работы Микеланджело и собор Дуомо, созданный по проекту архитектора Брунеллески, а также город каналов Венеция и столица моды Милан.