Свадебные традиции племени Цаатан в монгольской дикой тайге.

Я отправился в Монголию с некоторыми из моих друзей-единомышленников-фотографов, мы не просто отправились в фототур, нас пригласили на свадьбу оленеводов в северной Монголии. Я был в восторге от того, что молодые пары катались на белых великолепных лошадях, а не на холодных черных машинах. Это был неописуемый культурный опыт нашей жизни, мы начали поездку из столицы Монголии вместе с монгольским гидом и всей командой. На следующий день мы полетели в город Мурун, административный центр провинции Ховсголь. Свадебные традиции племени Цаатан в монгольской дикой тайге.