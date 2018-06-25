Сказочное богатство природы и великолепный сервис этих курортов привлекают туристов в любое время года.

Сказочное богатство природы и великолепный сервис этих курортов привлекают туристов в любое время года. Один день пребывания в такиx местах отдыха стоит баснословных денег, но даже, несмотря на это, они не пустуют. Но, как оказывается, одних денег недостаточно, необходимы также предварительные договоренности, порой даже рекомендации, особенная репутация и высокий социальный статус. Подобные места отдыха и развлечений обычно небольшие и разбросаны по живописнейшим уголкам земного шара. Оправимся и мы, пусть и виртуально, на самые дорогие курорты мира.