Красота дорог, соединяющих Восточную Европу и Центральную Азию, в объективе румынского фотографа.

Красота Восточной Европы в объективе румынского фотографа. Михай Барбу (Mihai Barbu) жить не может без путешествий и мотоциклов. Причем предпочтения у него весьма оригинальные. В странствиях он, бывает, проводит по полгода, а из всех видов транспортных средств уважает исключительно мотоциклы «Урал». Четыре месяца прошлого года Михай провел в путешествии из Румынии в Монголию и обратно. 26 тысяч километров с женой и шестилетним сыном. На мотоцикле.