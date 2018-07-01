Святые места мира, созданы талантливейшими архитекторами мира.

Святые места мира, созданы талантливейшими архитекторами мира. Некоторые из этих храмов возведены несколько веков назад, другие являются творениями современных архитекторов. На реализацию одних идей уходили десятилетия и даже века. Другим требовалось всего несколько лет. Все эти здания объединяет одно — их архитектура уникальна, и это притягивает миллионы людей вне зависимости от убеждений. Представляем вам несколько самых выдающихся с точки зрения архитектуры мест поклонения со всего света.